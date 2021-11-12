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Рекордна кількість мігрантів намагалися потрапити до Британії через Ла-Манш

П'ятниця, 12 листопада 2021, 11:22

Близько 1000 людей в четвер перетнули Ла-Манш на човнах, щоб дістатися до Великої Британії, що є новим рекордом для мігрантів, які подолати протоку.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

П'ять рятувальних човнів і чотири судна Прикордонних сил супроводжували групи до Дувра.

Речник Міністерства внутрішніх справ заявив, що кількість мігрантів у четвер була "неприйнятною". Попередній рекорд становив 853 людини 3 листопада.

"Британська громадськість не хоче бачити, як люди вмирають у Ла-Манші, в той час як безжальні злочинні угруповання наживаються на їх нещастях, і наш новий план імміграції виправить зламану систему, яка заохочує мігрантів здійснити цю смертельну подорож", – сказав він.

Понад 23 000 людей переправилися з Франції до Британії на човнах цього року, що є різким збільшенням у порівнянні з 8404 у 2020 році - і набагато більше, ніж за роки до пандемії, коли більшість шукачів притулку прибували на літаку, поромі чи поїзді.

Близько 98% людей, які прибувають до Британії через канал, подають заяву про надання притулку. Але загальне число заявок зменшилося протягом кількох місяців після того, як глобальні подорожі були обмежені через коронавірус, і цифри залишаються дещо нижчими, ніж до пандемії.

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Велика Британія міграційна криза
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