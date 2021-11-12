Рекордное количество мигрантов пытались попасть в Британию через Ла-Манш

Около 1000 человек в четверг пересекли Ла-Манш на лодках, чтобы добраться до Великобритании, что является новым рекордом для мигрантов, преодолевших пролив.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Пять спасательных лодок и четыре судна пограничных сил сопровождали группы в Дувр.

Спикер Министерства внутренних дел заявил, что количество мигрантов в четверг было "неприемлемым". Предыдущий рекорд составил 853 человека 3 ноября.

"Британская общественность не хочет видеть, как люди умирают в Ла-Манше, в то время как безжалостные преступные группировки наживаются на их несчастьях, и наш новый план иммиграции исправит сломанную систему, поощряющую мигрантов совершить это смертельное путешествие", – сказал он.

Более 23 000 человек переправились из Франции в Британию на лодках в этом году, что является резким увеличением по сравнению с 8404 в 2020 году – и гораздо больше, чем за годы до пандемии, когда большинство искателей убежища прибывали на самолете, пароме или поезде.

Около 98% людей, прибывающих в Британию через канал, подают заявление о предоставлении убежища. Но общее число заявок уменьшилось в течение нескольких месяцев после того, как глобальные путешествия были ограничены из-за коронавируса, и цифры остаются несколько ниже, чем до пандемии.