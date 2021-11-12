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Іспанія з 15 листопада відкрита для повністю вакцинованих українців - МЗС

П'ятниця, 12 листопада 2021, 15:17

Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

Міністр уточнив, що рішення набуде чинності 15 листопада. "До того все залишається, як є", - зазначив Кулеба.

За даними порталу МЗС, присвяченому подорожам, починаючи з 15 листопада дозволятиметься в’їзд до Іспанії з України громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19 вакциною, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я або Європейським агентством лікарських засобів  - після 14 днів від дня отримання останньої дози.

Також дозволятиметься в’їзд для невакцинованих громадян, за умови надання довідки про негативний результат тестування на наявність Covid-19 або довідки про одужання, окремих категорій. Детальніше про них – на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.

Іспанія стала 13-ю країною ЄС, яка зберегла можливості в’їзду для українців.

Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".

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Іспанія Коронавірус Вакцини Туризм
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