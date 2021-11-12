Двох громадян Литви засудили за шпигунство на користь Росії

Клайпедський окружний суд визнав двох громадян Литви винними у шпигунстві на користь Росії.

Про це пише агентство BNS, повідомляє "Європейська правда".

Генерального директора Балтійського молодіжного об'єднання "Ювеніс" Олексія Грейчюса, який не визнав своєї провини, було засуджено до 4 років в'язниці, а Міндаугас Тунікайтіс, який визнав свою провину, отримав 1,5 роки позбавлення волі.

Обох чоловіків було звинувачено у співпраці з Федеральною службою безпеки Російської Федерації та виконанні її завдань зі збору інформації в Литві.

Підсудні не були знайомі, але були пов'язані з тим самим агентом ФСБ, що діяв в Калінінградській області.

Згідно з матеріалами справи, Тунікайтіс проживав на кордоні, регулярно виїжджав у район Калінінграда і зустрічався з агентом ФСБ. Майже шість років громадянин Литви спостерігав, фотографував та знімав об'єкти, знаходив інформацію на сайтах чи дізнавався від інших людей.

Грейчюс, діючи спільно з представником російської розвідки, протягом майже чотирьох років організовував заходи, що повністю або частково фінансуються представником російської розвідки, фотографував або знімав самі події та осіб, які в них брали участь, збирав інформацію, пов'язану з цими подіями.

Підсудний заперечував скоєння злочину, в якому його звинувачували, але суд, оцінивши зібрані у справі докази, дійшов висновку, що його вина у шпигунстві доведена.

Суд зазначив, що хоча інформація, зібрана обвинуваченими, не є державною таємницею, її можна прирівняти до інформації, що становить інтерес для іноземної розвідувальної організації.

Обидва засуджені ще можуть подати апеляцію на вирок протягом 20 днів.