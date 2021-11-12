Двоих граждан Литвы осудили за шпионаж в пользу России

Клайпедский окружной суд признал двух граждан Литвы виновными в шпионаже в пользу России.

Об этом пишет агентство BNS, сообщает "Европейская правда".

Генеральный директор Балтийского молодежного объединения "Ювенис" Алексей Грейчюс, не признавший своей вины, был приговорен к 4 годам тюрьмы, а признавший свою вину Миндаугас Туникайтис получил 1,5 года лишения свободы.

Оба они были обвинены в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и выполнении ее задач по сбору информации в Литве.

Подсудимые не были знакомы, но были связаны с тем же агентом ФСБ, действовавшим в Калининградской области.

Согласно материалам дела, Туникайтис проживал на границе, регулярно выезжал в Калининградский район и встречался с агентом ФСБ. Около шести лет гражданин Литвы наблюдал, фотографировал и снимал объекты, находил информацию на сайтах или узнавал от других людей.

Грейчюс, действуя совместно с представителем российской разведки, в течение почти четырех лет организовывал мероприятия, полностью или частично финансируемые представителем российской разведки, фотографировал или снимал сами события и принимавших участие в них людей, собирал информацию, связанную с этими событиями.

Подсудимый отрицал совершение преступления, в котором его обвиняли, но суд, оценив собранные по делу доказательства, пришел к выводу, что его вина в шпионаже доказана.

Суд отметил, что хотя информация, собранная обвиняемыми, не является государственной тайной, ее можно приравнять к информации, представляющей интерес для иностранной разведывательной организации.

Оба осужденных еще могут подать апелляцию на приговор в течение 20 дней.