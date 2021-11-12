Латвія відкрита для туристичних мандрівок повністю вакцинованих українців - МЗС

Латвія залишається відкритою для туистичних подорожей повністю вакцинованих українців.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у п’ятницю, пише "Європейська парвда".

"Продовжують діяти ті самі умови в’їзду, що і раніше", - зазначив Кулеба.

Латвія залишається відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Продовжують діяти ті самі умови в’їзду, що і раніше.



Збереження можливостей для подорджей громадян України — у пріоритеті роботи МЗС.



Усі умови в’їзду до Латвії👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

За даними порталу МЗС про подорожі, в’їзд до Латвії без поважної причини, в тому числі з метою туризму, дозволено громадянам України, які мають COVID-сертифікати про повну вакцинацію країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії чи COVID-сертифікати про повну вакцинацію, які отримано у мобільному додатку "Дія" з QR-кодом для їх перевірки.

Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.

Європейське агентство з лікарських засобів та Європейська комісія схвалили чотири вакцини для використання в країнах ЄС, в тому числі в Латвії: вакцину Pfizer-BioNTech Comirnaty, вакцину виробництва Moderna, вакцину AstraZeneca Vaxzevria та вакцину, розроблену Janssen.

Читайте також Греція залишається відкритою в тому числі і для невакцинованих українців

В разі відсутності відповідних сертифікатів в’їзд до Латвії дозволений лише визначеним категоріям громадян України.

Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv не раніше, ніж за два дні до приїзду.

Нагадаємо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".