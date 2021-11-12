Греція залишається відкритою в тому числі і для невакцинованих українців

Греція зберегла умови в'їзду для українців, які діяли для наших громадян дотепер.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Греція залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше", - зазначив Кулеба у Twitter.

Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше.



А ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами задля збереження свободи подорожей.



Усі умови в’їзду до Греції👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Згідно з порталом МЗС про подорожі, за оприлюдненою 12 листопада інформацією Служби цивільної авіації Греції умови в’їзду в Грецію для громадян України залишаються без змін.

Для в’їзду громадяни України повинні заповнити форму PLF (бланк локації пасажира) на сайті travel.gov.gr за 24 години до перетину кордону.

Українці повинні пред’явити сертифікат про щеплення із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти Covid-19 (допустимі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm та інші) або негативний ПЛР-тест чи негативний тест на антиген або довідку про перенесену коронавірусну хворобу.

Пасажири також можуть мати при собі в цифровій або надрукованій формі європейський цифровий сертифікат Covid-19, а також цифрові сертифікати третіх країн, в тому числі у додатку "Дія" з QR-кодом з інформацією про вакцинацію або результат останнього тесту – експрес-тест (48 годин) або ПЛР-тест (72 години).

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Кожному в’їжджаючому в Грецію, незалежно від наявності у нього вищевказаних свідоцтв, проводиться експрес-тестування на Covid-19.

У разі відмови громадянина від проходження тесту, компетентні органи мають право заборонити в’їзд в країну.

Греція стала 14-ю країною ЄС, яка зберегла можливості в’їзду для українців.

Нагадаємо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".