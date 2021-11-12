Латвия открыта для туристических путешествий полностью вакцинированных украинцев - МИД

Латвия остается открытой для туристических поездок полностью вакцинированных украинцев.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Продолжают действовать те же условия въезда, что и раньше", - отметил Кулеба.

Латвія залишається відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Продовжують діяти ті самі умови в’їзду, що і раніше.



Збереження можливостей для подорджей громадян України — у пріоритеті роботи МЗС.



Усі умови в’їзду до Латвії👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

По данным портала МИД о путешествиях, въезд в Латвию без важной причины, в том числе с целью туризма, разрешен гражданам Украины, имеющим COVID-сертификаты о полной вакцинации стран-членов ЕС ЕЭП, Швейцарии и Великобритании или COVID-сертификаты о полной вакцинацию, полученные в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом для их проверки.

Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию.

Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейская комиссия одобрили четыре вакцины для использования в странах ЕС, в том числе в Латвии: вакцину Pfizer-BioNTech Comirnaty, вакцину производства Moderna, вакцину AstraZeneca Vaxzevria и вакцину, разработанную Janssen.

В случае отсутствия соответствующих сертификатов въезд в Латвию разрешен только определенным категориям граждан Украины.

Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv не ранее чем за два дня до приезда.

Напомним, Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об исключении Украины из списка ЕС и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев".