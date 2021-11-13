У Німеччині перестали брати гроші за тести на COVID-19

Уряд Німеччини знову зробив безкоштовними експрес-тести на коронавірус, щоб посилити боротьбу з поширенням COVID-19.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Тести були безкоштовними з початку березня, але місяць тому це правило скасували і німцям доводилося платити за них.

У п'ятницю глава МОЗ Єнс Шпан підписав розпорядження, яким знову зробив тести безкоштовними.

Це означає, що кожен мешканець Німеччини знову має право проходити принаймні один експрес-тест на тиждень, незалежно від його статусу вакцинації чи одужання. Сертифікати тесту також можуть бути підтвердженням правил доступу у певні внутрішні приміщення та на заходи.

Скасувавши безкоштовні тести, влада хотіла ускладнити правила для невакцинованих та стимулювати їх робити щеплення. Проте очікуваного зростання не відбулося. Більше того, кількість зроблених тестів різко поменшала, оскільки люди не хотіли платити за них.

Дані Асоціації лікарів обов'язкового медичного страхування показують, наскільки швидко знизилося завантаження центрів тестування: у серпні було виставлено рахунки за тести на 41 мільйон євро; у вересні – 28 мільйонів євро, а у жовтні – менше 270 тисяч євро.

У Німеччині шостий день поспіль зростає рівень семиденної захворюваності, за останню добу це значення зросло до 277,4 на 100 тисяч осіб.

Також зафіксовано 45 081 нових випадків коронавірусу і 228 нових смертей, пов’язаних із вірусом.