В Германии перестали брать деньги за тесты на COVID-19

Правительство Германии вновь сделало бесплатными экспресс-тесты на коронавирус, чтобы усилить борьбу с распространением COVID-19.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Тесты были бесплатными с начала марта, но месяц назад это правило отменили и немцам приходилось платить за них.

В пятницу глава Минздрава Йенс Шпан подписал распоряжение, которым вновь сделал тесты бесплатными.

Это означает, что каждый житель Германии снова имеет право проходить по крайней мере один экспресс-тест в неделю, независимо от его статуса вакцинации или выздоровления. Сертификаты теста также могут служить подтверждением правил доступа в определенные внутренние помещения и на мероприятия.

Отменив бесплатные тесты, власти хотели усложнить правила для невакцинированных и стимулировать их делать прививки. Однако ожидаемого роста не произошло. Более того, количество сделанных тестов резко уменьшилось, поскольку люди не хотели платить за них.

Данные Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования показывают, насколько быстро снизилась загрузка центров тестирования: в августе были выставлены счета за тесты на 41 миллион евро; в сентябре - 28 миллионов евро, а в октябре - менее 270 тысяч евро.

В Германии шестой день подряд растет уровень семидневной заболеваемости, за последние сутки это значение выросло до 277,4 на 100 тысяч человек.

Также зафиксировано 45 081 новых случаев коронавируса и 228 новых смертей, связанных с вирусом.