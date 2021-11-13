У Нідерландах на запит США затримали росіянина за підозрою у відмиванні коштів хакерів
У Нідерландах на запит США затримали громадянина Росії, обвинуваченого у відмиванні грошей, отриманих шляхом вимагання за допомогою кібератак проти кількох американських лікарень США.
Про це пише CNN, повідомляє "Європейська правда".
Міністерство юстиції США вимагає екстрадиції 29-річного Дениса Дубнікова, якого звинувачують у отриманні понад $400 000 у криптовалюті, пов'язаних із виплатою викупу.
Адвокат Дубнікова сказав, що його підзахисний їхав у відпустку до Мексики, коли його затримали і посадили в літак до Нідерландів на початку листопада. Дубніков заперечує будь-які порушення і має намір домагатися відхилення екстрадиції.
Це один із найсерйозніших кроків з боку правоохоронних органів США проти так званої програми-здирника Ryuk, яка торік була задіяна у хвилі зламів організацій охорони здоров'я США.
Внаслідок зламу лікарні мережі охорони здоров'я Університету Вермонту відклали прийоми хіміотерапії та маммограми.
За даними ФБР та аналітиків із приватного сектора, жертвами програми-здирника стали тисячі людей по всьому світу і хакери регулярно отримують шестизначні суми викупу.