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Укр / Рус

В Нидерландах по запросу США задержали россиянина по подозрению в отмывании средств хакеров

Суббота, 13 ноября 2021, 15:21

В Нидерландах по запросу США задержали гражданина России, обвиняемого в отмывании денег, полученных путем вымогательства с помощью кибератак против нескольких американских больниц США.

Об этом пишет CNN, сообщает "Европейская правда".

Министерство юстиции США требует экстрадиции 29-летнего Дениса Дубникова, который обвиняется в получении более $400 000 в криптовалюте, связанных с выплатой выкупа.

Адвокат Дубникова х сказал, что его подзащитный ехал в отпуск в Мексику, когда его задержали и посадили в самолет в Нидерланды в начале ноября. Дубников отрицает какие-либо нарушения и намерен добиваться отклонения экстрадиции.

Это один из самых серьезных шагов со стороны правоохранительных органов США против так называемой программы-вымогателя Ryuk, которая в прошлом году была задействована в волне взломов организаций здравоохранения США.

В результате взлома, больницы сети здравоохранения Университета Вермонта отложили приемы химиотерапии и маммограммы.

По данным ФБР и аналитиков из частного сектора, жертвами программы-вымогателя стали тысячи людей по всему миру и хакеры регулярно получает шестизначные суммы выкупа.

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кибербезопасность США Россия
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