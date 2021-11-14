На кордоні Польщі та Білорусі загинув польський солдат

13 листопада на польсько-білоруському кордоні за поки нез’ясованих обставин загинув польський військовий.

Про це повідомили у 17-ій Великопольській механізованій бригаді, де він служив, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RP.

"13 листопада цього року в районі проведення заходів у межах польсько-білоруського кордону стався прикрий інцидент, внаслідок якого загинув солдат 17-ї механізованої бригади", - повідомив командир бригади.

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Слідство проводить військова поліція за участю Білостоцької прокуратури.

За попередніми даними, постріл, внаслідок якого загинув солдат, було здійснено зі службової зброї, і до інциденту не причетні жодні треті особи.

Як додав командир 17-ї Великопольської механізованої бригади, солдат служив у резерві, тобто не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні.

Його направили служити на кордоні трохи більше тижня тому. З моменту відрядження він не контактував з мігрантами.

Шість днів тому на польському кордоні загинув ще один польський солдат із 2-ої Підгальської стрілецької бригади, він виконував логістичні завдання на кордоні з Білоруссю. Його тіло було знайдено у неділю вранці. Незважаючи на реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося.

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Нагадаємо, білоруські військові в ніч на суботу службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.

Інцидент трапився в районі населеного пункту Черемха. Польські прикордонники опублікували відео, на якому видно, як білоруси використовують стробоскопи та лазерні указки.

Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

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