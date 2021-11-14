На границе Польши и Беларуси погиб польский солдат

13 ноября на польско-белорусской границе при пока невыясненных обстоятельствах погиб польский военный.

Об этом сообщили в 17-й Великопольской механизированной бригаде, где он служил, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RP.

"13 ноября этого года в районе проведения мер в рамках польско-белорусской границы произошел досадный инцидент, в результате которого погиб солдат 17-й механизированной бригады", - сообщил командир бригады.

Читайте также Белорусские силовики прибывают на границу с Польшей, где находятся мигранты

Следствие проводит военная полиция с участием Белостокской прокуратуры.

По предварительным данным, выстрел, в результате которого погиб солдат, был произведен из служебного оружия, и к инциденту не причастны третьи лица.

Как добавил командир 17-й Великопольской механизированной бригады, солдат служил в резерве, то есть не выполнял задание непосредственно на польско-белорусской границе.

Его направили служить на границу чуть больше недели назад. С момента командировки он не контактировал с мигрантами.

Читайте также Польская полиция обнаружила тело сирийца у границы с Беларусью

Шесть дней назад на польской границе погиб еще один польский солдат из 2-й Подгальской стрелковой бригады, он выполнял логистические задания на границе с Беларусью. Его тело было обнаружено в воскресенье утром. Несмотря на реанимационные меры, спасти его не удалось.

Ранее белорусские военные в ночь на субботу служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Черемха. Польские пограничники опубликовали видео, где видно, как белорусы используют стробоскопы и лазерные указки.

Напомним, ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Читайте также: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов.