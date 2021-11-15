Єврокомісія готує покарання, якщо Британія призупинить незручну частину угоди про Brexit

Єврокомісія готує "стримувальний пакет", що дозволить Брюсселю швидко запровадити мита на експорт з Британії, якщо Лондон в односторонньому порядку призупинить правила торгівлі в Північній Ірландії згідно з угодою про Brexit (так званим протоколом щодо Північної Ірландії).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico, що цитує анонімні джерела в дипломатичних колах.

За їхніми словами, віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович повідомив послам ЄС, що список можливих санкцій ймовірно презентують на розгляд країн ЄС у вівторок. У ЄК сподіваються, що такі заходи стримають Британію від погроз призупинити перевірки товарів, передбачені Північноірландським протоколом.

Стаття 16 протоколу дозволяє сторонам в односторонньому порядку призупинити його дію, але тоді інша сторона має право вжити "пропорційних балансуючих заходів". Відтак у разі одностороннього кроку Британії ЄС теоретично може відповісти прикордонними перевірками і митами. Проте у Брюсселі є побоювання, що це може закінчитися позовом, оскільки чітко не визначено, що саме вважається пропорційними заходами, а потенційний програш в арбітражі став би болючим ударом.

Альтернативно допускають використання "запобіжника" за ст. 773 угоди про Brexit, яка дозволяє запровадити "належні" мита у разі "серйозних економічних, соціальних труднощів або проблем з довкіллям".

Обидва варіанти дозволять відповісти Лондону протягом місяця, якщо Британія в односторонньому порядку перестане виконувати положення протоколу. В експертних колах вважають, що для таких санкцій можуть обрати найважливіший для Британії експорт, наприклад, рибну продукцію.

Серед інших варіантів, які розглядають - навіть повне призупинення торгової угоди про Brexit, але низка європейських дипломатів та посадовців ставлять це під питання, тому що це вплинуло би ще на низку сфер, як транспорт, енергетика і риболовля, і напевно не всі країни погодяться це підтримати. З іншого боку, є думка, що потенційне скасування торгової угоди - що вимагало би надати попередження за 9 місяців до дати - може створити тиск на сторони і допомогти домовитися.

Пропонуються також такі варіанти як виключити Британію з програми досліджень та інновацій "Горизонт Європа" (що не вважають достатньо жорстким кроком), або тимчасове відкликання угоди про обмін даними, укладеної в червні - але це може відобразитися поганими наслідками і для ЄС, який зацікавлений у збереженні угоди.

Врешті, блок може вдатися до процедур про порушення або арбітражу, як вже робив раніше у цьому році, коли Лондон відтермінував впровадження перевірок деяких товарів, що ввозяться до Північної Ірландії з Британії. Це вважають найбільш юридично безпечним для Брюсселя шляхом.

Обізнані з дискусією посадовці кажуть, що Єврокомісія напевно поєднає елементи різних варіантів - наприклад, запропонує запровадити деякі мита, одночасно запускаючи юридичні процедури.

Переговори щодо незручного для Лондона Північноірландського протоколу тривають вже місяць і фактично не зрушилися.

Нагадаємо, це частина угоди про Brexit, що регулює обіг товарів між Північною Ірландією, яку фактично залишили в єдиному ринку ЄС, та рештою території Британії.

Кордон між Ірландією-членом ЄС та Північною Ірландією вирішили зберегти "прозорим", щоб дотримуватись угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у регіоні. Водночас поява митних перевірок між Північною Ірландією та рештою Британії розлютила юніоністів та лоялістів, які побачили в цьому зазіхання на належність регіону до Сполученого Королівства. На додачу, в уряді Британії стверджують, що протокол створив зайву бюрократичну тяганину для руху товарів між Північною Ірландією та рештою Британії.