Еврокомиссия готовит наказание, если Великобритания приостановит неудобную часть соглашения о Brexit

Еврокомиссия готовит "сдерживающий пакет", что позволит Брюсселю быстро ввести пошлины на экспорт из Британии, если Лондон в одностороннем порядке приостановит правила торговли в Северной Ирландии в соответствии с соглашением о Brexit (так называемом протоколе по Северной Ирландии).

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico, цитирующем анонимные источники в дипломатических кругах.

По их словам, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил послам ЕС, что список возможных санкций, вероятно, будет представлен на рассмотрение стран ЕС во вторник. В ЕК надеются, что подобные меры сдержат Британию от угроз приостановить проверки товаров, предусмотренные Североирландским протоколом.

Статья 16 протокола разрешает сторонам в одностороннем порядке приостановить его действие, но тогда другая сторона имеет право принять "пропорциональные балансирующие меры". Следовательно, в случае одностороннего шага Британии ЕС теоретически может ответить пограничными проверками и пошлинами. Однако в Брюсселе есть опасения, что это может закончиться иском, поскольку четко не определено, что именно считается пропорциональными мерами, а потенциальный проигрыш в арбитраже стал бы болезненным ударом.

Альтернативно допускают использование "предохранителя" по ст. 773 соглашения о Brexit, которое позволяет ввести "должные" пошлины в случае "серьезных экономических, социальных трудностей или проблем с окружающей средой".

Оба варианта позволят ответить Лондону в течение месяца, если Великобритания в одностороннем порядке перестанет выполнять положения протокола. В экспертных кругах считают, что для таких санкций могут выбрать самый важный для Британии экспорт, например рыбную продукцию.

Среди других вариантов, которые рассматривают - даже полная приостановка торгового соглашения о Brexit, но ряд европейских дипломатов и должностных лиц ставят это под вопрос, потому что это повлияло бы еще на ряд сфер, такие как транспорт, энергетика и рыбная ловля, и наверняка не все страны согласятся это поддержать. С другой стороны, есть мнение, что потенциальная отмена торгового соглашения - требующего предупреждения за 9 месяцев до даты - может создать давление на стороны и помочь договориться.

Предлагаются также такие варианты, как исключить Британию из программы исследований и инноваций "Горизонт Европа" (не считающих достаточно жестким шагом), или временный отзыв соглашения об обмене данными, заключенного в июне - но это может отразиться плохими последствиями и для ЕС, заинтересованного в сохранении соглашения.

В конце концов, блок может прибегнуть к процедурам о нарушении или арбитраже, как уже делал ранее в этом году, когда Лондон отсрочил введение проверок некоторых товаров, ввозимых в Северную Ирландию из Британии. Это считается наиболее юридически безопасным для Брюсселя путём.

Осведомленные о дискуссии чиновники говорят, что Еврокомиссия наверняка объединит элементы разных вариантов – например, предложит ввести некоторые пошлины, одновременно запуская юридические процедуры.

Переговоры по неудобному для Лондона Североирландскому протоколу продолжаются уже месяц и фактически не сдвинулись.

Напомним, это часть соглашения о Brexit, регулирующая обращение товаров между Северной Ирландией, фактически оставленной в едином рынке ЕС, и остальной территории Британии.

Границу между Ирландией-членом ЕС и Северной Ирландией решили сохранить "прозрачной", чтобы соблюдать соглашение 1998 года, которое положило конец многолетнему конфликту в регионе. В то же время появление таможенных проверок между Северной Ирландией и остальной Британией разозлило юнионистов и лоялистов, увидевших в этом посягательство на принадлежность региона Соединенному Королевству. Вдобавок, в правительстве Британии утверждают, что протокол создал лишнюю бюрократическую волокиту для движения товаров между Северной Ирландией и остальной Британии.