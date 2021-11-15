Генсек НАТО про можливість російського вторгнення в Україну: важливо не збільшувати напругу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.

Про це він заявив на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я не можу вдаватися у деталі нашої розвідки і я вважаю, що зараз важливо не збільшувати напругу. Але треба реально дивитися на виклики, з якими ми стикаємося. І ми бачимо велике військове нарощування Росії, ми бачимо незвичайну концентрацію військ і ми знаємо, що Росії раніше вже використовували ці сили для проведення агресивних дій проти України", - сказав Столтенберг.

Він додав, що частина цих військ є вже і на території України, зокрема, в окупованому Криму.

"Також ми бачимо сепаратистів на Донбасі, який також є частиною України, підтримуваних Росією. Я не хочу спекулювати, але ми маємо тримати очі відкритими щодо можливостей, які Росія має для проведення потенційної військової агресії проти України", - сказав генсек.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Вважається, що оцінки базуються на інформації, якою США ще не ділилися з європейськими урядами. За словами чиновників, знайомих з думкою адміністрації, вони підкріплені загальнодоступними доказами.