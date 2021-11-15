Країни Балтії закликали притягнути режим Лукашенка до відповідальності за торгівлю людьми

Президенти Естонії Латвії та Литви обговорили ситуацію з мігрантами на зовнішніх кордонах ЄС і Білорусі та виступили зі спільною заявою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президенти спільно засудили дії режиму Лукашенка, який використовує мігрантів в якості інструмента досягнення політичних цілей.

"Президенти стурбовані через права людини і безпеку мігрантів, які зараз перебувають у Білорусі і яких змушують до порушення кордону Європейського союзу; вони закликають притягнути режим Лукашенка до відповідальності за торгівлю людьми" - йдеться у заяві.

Президенти трьох країн також висловили повну підтримку дій, вжитих Польщею для захисту зовнішнього кордону ЄС.

Крім того, вони виступили за активізацію лідерів ЄС та НАТО у докладанні дипломатичних зусиль в країнах походження нелегальної міграції.

"Президенти закликали всі відповідні міжнародні організації до активної участі у врегулюванні ситуації, створеної режимом Лукашенка" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Європейський Союз затвердив критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

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