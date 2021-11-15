Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Страны Балтии призвали привлечь Лукашенко к ответственности за торговлю людьми

Понедельник, 15 ноября 2021, 17:18

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы обсудили ситуацию с мигрантами на внешних границах ЕС и Беларуси и выступили с общим заявлением.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президенты совместно осудили действия режима Лукашенко, использующего мигрантов в качестве инструмента достижения политических целей.

"Президенты озабочены из-за прав человека и безопасности мигрантов, которых сейчас в Беларуси вынуждают к нарушению границы Европейского Союза; они призывают привлечь режим Лукашенко к ответственности за торговлю людьми", - говорится в заявлении.

Президенты трех стран также выразили полную поддержку действий, предпринятых Польшей для защиты внешней границы ЕС.

Кроме того, они выступили за активизацию лидеров ЕС и НАТО по приложению дипломатических усилий в странах происхождения нелегальной миграции.

"Президенты призвали все соответствующие международные организации к активному участию в урегулировании ситуации, созданной режимом Лукашенко", - говорится в заявлении.

Напомним, Европейский Союз утвердил критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска.

Читайте также: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шантаж мигрантами
powered by lun.ua

Статьи

Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу

Зачем Лукашенко пошел на столь резкое обострение "шантажа мигрантами"? И до какого предела в конфликте с Европой его будет поддерживать Путин?
15 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

ВТО создает правила для электронной торговли: чего ждать украинскому бизнесу

В случае принятия соглашения ВТО об электронной коммерции, Украина возьмет на себя много очень амбициозных обязательств, часто даже не отраженных в законодательстве.
15 ноября 2021 — Леонила Гугля, Анжела Махинова

Подпись по стандартам ЕС: что даст Украине внедрение eSignature

Многие страны стремятся к взаимному признанию электронных подписей со странами ЕС. Украина может стать первой. Почему это так важно? (укр.)
15 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда