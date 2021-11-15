Страны Балтии призвали привлечь Лукашенко к ответственности за торговлю людьми

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы обсудили ситуацию с мигрантами на внешних границах ЕС и Беларуси и выступили с общим заявлением.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президенты совместно осудили действия режима Лукашенко, использующего мигрантов в качестве инструмента достижения политических целей.

"Президенты озабочены из-за прав человека и безопасности мигрантов, которых сейчас в Беларуси вынуждают к нарушению границы Европейского Союза; они призывают привлечь режим Лукашенко к ответственности за торговлю людьми", - говорится в заявлении.

Президенты трех стран также выразили полную поддержку действий, предпринятых Польшей для защиты внешней границы ЕС.

Кроме того, они выступили за активизацию лидеров ЕС и НАТО по приложению дипломатических усилий в странах происхождения нелегальной миграции.

"Президенты призвали все соответствующие международные организации к активному участию в урегулировании ситуации, созданной режимом Лукашенко", - говорится в заявлении.

Напомним, Европейский Союз утвердил критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска.

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