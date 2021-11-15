Литва надала притулок 7 мігрантам, які незаконно потрапили у країну з Білорусі

На сьогодні Литва надала притулок сімом мігрантам із понад 3 тисяч, які попросили про це після незаконного перетину кордону.

Про це заявила глава МВС Литви Агне Білотайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Вже розглянуто 2576 прохань і залишилося розглянути 584. Притулок надано семи особам", – сказала міністр.

Вона також зазначила, що зараз до Литви прибули консули з Іраку, які допоможуть повернути до країни 50 іракців, які незаконно потрапили до країни.

"У нас 76 нелегальних мігрантів, які бажають повернутися на свою батьківщину, з них близько 50 саме з Іраку. Іракські консули допоможуть нам швидко оформити документи та повернути цих людей", – сказала Білотайте.

Цього року до Литви потрапило понад 4,2 тис. нелегальних мігрантів.

Литва та інші країни Заходу вважають, що організованим напливом мігрантів Білорусь мститься за введені санкції, пов'язані з розправою з опозицією, і називає це гібридною атакою мінського режиму. Минулого тижня на кордоні з Білоруссю запроваджено надзвичайний стан.