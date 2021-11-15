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Литва предоставила убежище семи мигрантам, незаконно попавшим в страну из Беларуси

Понедельник, 15 ноября 2021, 17:45

На сегодняшний день Литва предоставила убежище семи мигрантам из более 3 тысяч, которые попросили об этом после незаконного пересечения границы.

Об этом заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Уже рассмотрено 2576 просьб и осталось рассмотреть 584. Убежище предоставлено семи лицам", – сказала министр.

Она также отметила, что сейчас в Литву прибыли консулы из Ирака, которые помогут вернуть в страну 50 незаконно попавших в страну иракцев.

"У нас 76 нелегальных мигрантов, желающих вернуться на свою родину, из них около 50 именно из Ирака. Иракские консулы помогут нам быстро оформить документы и вернуть этих людей", – сказала Билотайте.

В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима. На прошлой неделе на границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.

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Литва миграционный кризис шантаж мигрантами
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