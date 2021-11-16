Угорський закон "стоп Сорос" порушує законодавство ЄС - суд

Законодавство Угорщини, що криміналізує окремих осіб та організації, які надають допомогу особам, які шукають притулку, є порушенням законодавства ЄС.

Таке рішення ухвалив Суд Європейського Союзу, повідомляє "Європейська правда".

"Встановивши кримінальну відповідальність за організацію діяльності у зв’язку з ініціюванням процедури міжнародного захисту особами, які не відповідають національним критеріям надання такого захисту, Угорщина порушила законодавство ЄС. Криміналізація такої діяльності перешкоджає здійсненню прав, гарантованих законодавством ЄС щодо допомоги претендентам на міжнародний захист", - йдеться у рішенні суду.

У 2018 році Угорщина внесла поправки до деяких законів щодо заходів проти нелегальної імміграції. Документ ввів кримінальну відповідальність для активістів та співробітників неурядових організацій, які допомагають мігрантам подавати заяву про надання притулку, навіть якщо вони, ймовірно, не мають права на захист відповідно до угорських критеріїв.

Згідно із законодавством Угорщини, клопотання претендентів на притулок, які пройшли через так звану безпечну транзитну країну, таку як Сербія, будуть визнані неприйнятними.

Єврокомісія заявила, що це обмежує право прохачів притулку спілкуватися з відповідними національними, міжнародними та неурядовими організаціями та отримувати від них підтримку.

Пакет заходів також був відомий як закон "Стоп Сорос", а його ухвалення пов'язували із діями угорської влади проти американського мільярдера Джорджа Сороса, який підтримує численні громадські організації через свій фонд, який допомагає біженцям та прохачам притулку.

Угорський уряд звинувачує Сороса в тому, що він привіз до Європи багато мусульманських мігрантів.

Як відомо, у грудні 2020 року Суд ЄС встановив, що Угорщина не виконала свої зобов’язання згідно із законодавством ЄС щодо надання притулку та повернення громадян третіх країн, що нелегально перебувають в країні.