Венгерский закон "стоп Сорос" нарушает законодательство ЕС – суд

Законодательство Венгрии, которое криминализирует отдельных лиц и организации, оказывающие помощь лицам, ищущим убежища, является нарушением законодательства ЕС.

Такое решение принял Суд Европейского Союза, сообщает "Европейская правда".

"Установив уголовную ответственность за организацию деятельности в связи с инициированием процедуры международной защиты лицами, не отвечающими национальным критериям предоставления такой защиты, Венгрия нарушила законодательство ЕС. Криминализация такой деятельности препятствует осуществлению прав, гарантированных законодательством ЕС по помощи претендентам на международную защиту", - говорится в решении суда.

В 2018 году Венгрия внесла поправки в некоторые законы о мерах против нелегальной иммиграции. Документ ввел уголовную ответственность для активистов и сотрудников неправительственных организаций, которые помогают мигрантам подавать заявление о предоставлении убежища, даже если они, вероятно, не имеют права на защиту в соответствии с венгерскими критериями.

Согласно законодательству Венгрии, ходатайства претендентов на убежище, прошедшие через так называемую безопасную транзитную страну, такую ​​как Сербия, будут признаны неприемлемыми.

Еврокомиссия заявила, что это ограничивает право просителей убежища общаться с соответствующими национальными, международными и неправительственными организациями и получать от них поддержку.

Пакет мер также был известен как закон "Стоп Сорос", а его принятие связывали с действиями венгерских властей против американского миллиардера Джорджа Сороса, поддерживающего многочисленные общественные организации через свой фонд, помогающий беженцам и просителям убежища.

Венгерское правительство обвиняет Сороса в том, что оно привезло в Европу многие мусульманские мигранты.

Как известно, в декабре 2020 года Суд ЕС установил, что Венгрия не выполнила свои обязательства согласно законодательству ЕС по предоставлению убежища и возвращению граждан третьих стран, нелегально находящихся в стране.