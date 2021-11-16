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У Греції на знак протесту закрилися таверни, кав’ярні та ресторани

Вівторок, 16 листопада 2021, 13:33

Асоціації, що представляють ресторани та заклади громадського харчування Греції, у вівторок проводять страйки та припиняють роботу по всій країні, домагаючись відновлення фінансової допомоги від уряду через наслідки пандемії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише AP.

Зазвичай завантажені ресторани, кав’ярні, бари та традиційні таверни в Афінах були закриті, а стільці закинуті на столи напередодні запланованого протесту в столиці.

Наразі Греція повідомляє про найвищу щоденну кількість підтверджених інфекцій COVID-19 з початку пандемії та найвищий рівень смертності за шість місяців, що змусило уряд знову ввести деякі обмеження, які спрямовані приблизно на третину населення країни, яке залишається нещепленим.

Урядові радники з питань охорони здоров’я підтримують жорсткіші обмеження для бізнесу, і чиновники мають вирішити, чи реалізовувати ці пропозиції пізніше цього тижня.

Гіоргос Каватас, лідер найбільшої асоціації малого бізнесу Греції, сказав, що вимоги до уряду включають податкові пільги та субсидії на оренду.

"Ми підтримуємо заходи охорони здоров’я, але нам також потрібна допомога", – сказав він державному телебаченню.

"Не забуваймо, що за останні 20 місяців підприємства громадського харчування були закриті щонайменше на 9 місяців, а ті, які не мають відкритих місць для клієнтів, - на 12 місяців. Втрачені гроші ніколи не будуть повернуті, тому очевидно, що нам потрібна серйозна дискусія", - зазначив Каватас.

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Греція
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