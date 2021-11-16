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Укр / Рус

В Греции в знак протеста закрылись таверны, кафе и рестораны

Вторник, 16 ноября 2021, 13:33

Ассоциации, представляющие рестораны и заведения общепита Греции, во вторник проводят забастовки и прекращают работу по всей стране, добиваясь возобновления финансовой помощи от правительства из-за последствий пандемии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет AP.

Обычно загруженные рестораны, кафе, бары и традиционные таверны в Афинах были закрыты, а стулья подвешены на столы в преддверии запланированного протеста в столице.

В настоящее время Греция сообщает о наивысшем ежедневном количестве подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии и самом высоком уровне смертности за шесть месяцев, что заставило правительство вновь ввести некоторые ограничения, направленные примерно на треть населения страны, которое остается непривитым.

Правительственные советники по вопросам здравоохранения поддерживают более жесткие ограничения для бизнеса, и чиновники должны решить, реализовывать ли эти предложения позже на этой неделе.

Гиоргос Каватас, лидер крупнейшей ассоциации малого бизнеса Греции, сказал, что требования правительства включают налоговые льготы и субсидии на аренду.

"Мы поддерживаем меры здравоохранения, но нам тоже нужна помощь", – сказал он государственному телевидению.

"Не забывайте, что за последние 20 месяцев предприятия общественного питания были закрыты по меньшей мере на 9 месяцев, а те, у которых нет открытых мест для клиентов, - на 12 месяцев. Потерянные деньги никогда не будут возвращены, поэтому очевидно, что нам нужна серьезная дискуссия", - отметил Каватас.

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Греция
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