Угорщина у відповідь на рішення суду ЄС заявила, що не змінить підхід до міграції

Угорський уряд заявив, що поважає рішення Суду ЄС, однак залишає за собою право вживати заходів проти іноземних неурядових організацій, які сприяють міграції.

Про це заявив речник угорського прем’єра Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми залишаємо за собою право вживати заходів проти діяльності неурядових організацій, які фінансуються іноземними державами, у тому числі тих, які фінансуються Джорджем Соросом, які прагнуть отримати політичний вплив і втручання або навіть сприяти міграції", – заявив Ковач.

"Позиція Угорщини щодо міграції залишається незмінною: за допомогою потрібно звертатися там, де є проблема, а не тягнути проблему сюди. Іншими словами, міграцію до Європи потрібно зупинити, а майбутнє Європи має базуватися на міцній родині" - додав він.

Раніше Суд ЄС постановив, що законодавство Угорщини, що криміналізує окремих осіб та організації, які надають допомогу особам, які шукають притулку, є порушенням законодавства Євросоюзу.

У 2018 році Угорщина внесла поправки до деяких законів щодо заходів проти нелегальної імміграції. Документ ввів кримінальну відповідальність для активістів та співробітників неурядових організацій, які допомагають мігрантам подавати заяву про надання притулку, навіть якщо вони, ймовірно, не мають права на захист відповідно до угорських критеріїв.

Згідно із законодавством Угорщини, клопотання претендентів на притулок, які пройшли через так звану безпечну транзитну країну, таку як Сербія, будуть визнані неприйнятними.

Єврокомісія заявила, що це обмежує право прохачів притулку спілкуватися з відповідними національними, міжнародними та неурядовими організаціями та отримувати від них підтримку.

Пакет заходів також був відомий як закон "Стоп Сорос", а його ухвалення пов'язували із діями угорської влади проти американського мільярдера Джорджа Сороса, який підтримує численні громадські організації через свій фонд, який допомагає біженцям та прохачам притулку.

Угорський уряд звинувачує Сороса в тому, що він привіз до Європи багато мусульманських мігрантів.