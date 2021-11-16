Венгрия в ответ на решение Суда ЕС заявила, что не изменит подхода к миграции

Венгерское правительство заявило, что уважает решение Суда ЕС, однако оставляет за собой право принимать меры против иностранных неправительственных организаций, способствующих миграции.

Об этом заявил спикер венгерского премьера Золтан Ковач, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы оставляем за собой право принимать меры против деятельности неправительственных организаций, финансируемых иностранными государствами, в том числе финансируемых Джорджем Соросом, стремящихся получить политическое влияние и вмешательство или даже способствовать миграции", – заявил Ковач.

"Позиция Венгрии по миграции остается неизменной: за помощью нужно обращаться там, где есть проблема, а не тянуть проблему сюда. Другими словами, миграцию в Европу нужно остановить, а будущее Европы должно базироваться на крепкой семье", - добавил он.

Ранее Суд ЕС постановил, что законодательство Венгрии, которое криминализирует отдельных лиц и организации, оказывающие помощь лицам, ищущим убежища, нарушает законодательство Евросоюза.

В 2018 году Венгрия внесла поправки в некоторые законы о мерах против нелегальной иммиграции. Документ ввел уголовную ответственность для активистов и сотрудников неправительственных организаций, которые помогают мигрантам подавать заявление о предоставлении убежища, даже если они, вероятно, не имеют права на защиту в соответствии с венгерскими критериями.

Согласно законодательству Венгрии, ходатайства претендентов на убежище, прошедшие через так называемую безопасную транзитную страну, такую ​​как Сербия, будут признаны неприемлемыми.

Еврокомиссия заявила, что это ограничивает право просителей убежища общаться с соответствующими национальными, международными и неправительственными организациями и получать от них поддержку.

Пакет мер также был известен как закон "Стоп Сорос", а его принятие связывали с действиями венгерских властей против американского миллиардера Джорджа Сороса, поддерживающего многочисленные общественные организации через свой фонд, помогающий беженцам и просителям убежища.

Венгерское правительство обвиняет Сороса в том, что он привез в Европу многих мусульманских мигрантов.