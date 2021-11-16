Екоактивісти заблокували залізницю на півдні Франції, щоб завадити вивезенню урану в РФ

Шість активістів Greenpeace заблокували залізницю на півдні Франції у вівторок, заявивши, що намагаються запобігти експорту вантажів переробленого урану до Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише AP.

Колії, на яких розмістились активісти, розташовані в комуні П’єрлат, неподалік заводу Orano, де переробляють і зберігають радіоактивні матеріали.

Orano, транснаціональна компанія зі штаб-квартирою у Франції, повідомила, що російська державна атомна компанія "Росатом" має контракт на закупівлю 1150 тонн переробленого урану, який вона планує перетворити на ядерне паливо на своєму заводі в Сибіру і в кінцевому підсумку використовувати в реакторах для виробництва енергії.

Матеріал планується відправити кількома партіями, заявили в Orano.

"Ми висловлюємо жаль з приводу відсутності прозорості... коли справа доходить до того, що відбувається з ядерними відходами в Сибіру", – сказав Роджер Спаутц, керівник кампанії Greenpeace у Франції. Будь-яка переробка урану на заводі в Сибіру "залишає щонайменше 85% вихідного матеріалу невикористаним" в руках Росії, заявили в Greenpeace.

Greenpeace хоче, щоб Франція обробляла перероблений уран і ядерні відходи на своїй території.

Раніше президент Еммануель Макрон оголосив, що Франція планує побудувати свої перші за десятиліття нові ядерні реактори в рамках зусиль, спрямованих на досягнення цілей щодо скорочення викидів.

Франція сильно залежить від ядерної енергетики, але її реактори старіють, а реактори наступного покоління відстають від графіка на роки.

Ядерна енергетика продукує набагато менші викиди парникових газів, ніж вугілля, нафта або газ, але атомні електростанції є дорогими для будівництва та продукують радіоактивні відходи, які залишаються смертельними протягом десятків тисяч років. Політики розходяться щодо того, чи варто включати ядерну енергетику до глобальних планів скорочення викидів вуглецю.