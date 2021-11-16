Экоактивисты заблокировали железную дорогу на юге Франции, чтобы помешать вывозу урана в РФ

Шесть активистов Greenpeace заблокировали железную дорогу на юге Франции во вторник, заявив, что пытаются предотвратить экспорт грузов переработанного урана в Россию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет AP.

Пути, на которых разместились активисты, расположены в коммуне Пьерлат, недалеко от завода Orano, где перерабатывают и хранят радиоактивные материалы.

Orano, транснациональная компания со штаб-квартирой во Франции, сообщила, что у российской государственной атомной компании "Росатом" есть контракт на закупку 1150 тонн переработанного урана, который она планирует превратить в ядерное топливо на своем заводе в Сибири и в конечном итоге использовать в реакторах для производства энергии.

Материал планируется отправить несколькими партиями, заявили в Orano.

"Мы выражаем сожаление по поводу отсутствия прозрачности... когда дело доходит до происходящего с ядерными отходами в Сибири", – сказал Роджер Спаутц, руководитель кампании Greenpeace во Франции. Любая переработка урана на заводе в Сибири "оставляет, по меньшей мере, 85% исходного материала неиспользованным" в руках России, заявили в Greenpeace.

Greenpeace хочет, чтобы Франция обрабатывала уран и ядерные отходы на своей территории.

Ранее президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция планирует построить свои первые за десятилетия новые ядерные реакторы в рамках усилий, направленных на достижение целей сокращения выбросов.

Франция сильно зависит от ядерной энергетики, но реакторы ее стареют, а реакторы следующего поколения отстают от графика на годы.

Ядерная энергетика продуцирует гораздо меньшие выбросы парниковых газов, чем уголь, нефть или газ, но атомные электростанции дороги в строительстве и продуцируют радиоактивные отходы, которые остаются смертельно опасными в течение десятков тысяч лет. Политики расходятся относительно того, следует ли включать ядерную энергетику в глобальные планы сокращения выбросов углерода.