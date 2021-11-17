Білорусь, яка звозить мігрантів на кордон ЄС, звинувачує Польщу у "злочинах проти людства"

Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальне провадження у зв’язку з тим, як польські прикордонники і військові не допускали нелегального перетину кордону "мігрантами Лукашенка".

Як пише "Європейська правда", про це повідомило білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

Повідомляється, що провадження ведуть за ст. 128 Кримінального кодексу - "злочини проти безпеки людства", де йдеться у тому числі про "масові акти жорстокості, що здійснюються за расовими, національними, етнічними ознаками".

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У Слідкомі повідомили, що біля пункту пропуску "Брузги-Кузьниця", де напередодні відбувалися сутички, працює слідчо-оперативна група.

"За ніч слідчі… провели огляд, під час якого у місцях застосування спецзасобів, а саме сльозогінного газу, водометів, світлошумових гранат польскою стороною, вилучені численні об’єкти, у тому числі фрагменти металевих і полімерних предметів від боєприпасів, трав’яної рослинності і грунту, на якому залишились сліди речовин токсичної і подразнювальної дії. Щодо всіх вилучених об’єктів призначено низку експертиз,як вибухово-технічна, балістична, судово-біологічна, фізико-хімічна та дактилоскопічна. Допитують постраждалих і свідків, вилучені і досліджені записи, що стосуються застосування польською стороною спецзасобів", - заявили у комітеті.

Про провадження щодо нападів з боку мігрантів на польських силовиків і спроб ламати огорожу не повідомляють.

Нагадаємо, вранці 15 листопада велика група мігрантів, яка доти залишалась в таборі у лісі, перебралась на дорогу до пункту пропуску Брузги-Кузьниця. Наступного дня спроби перетину кордону переросли у сутички. З боку мігрантів кидалися камінням і гілками, польські силовики відповідали сльозогінним газом і водометами.

У Польщі ввечері повідомляли, що у сутичках з польського боку постраждали 9 службовців. Згодом комендант поліції Підляського воєводства Ярослав Шимчик заявив, що постраждалих серед польських службовців загалом 12, у тому числі 9 правоохоронців.

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