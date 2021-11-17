Беларусь, что свозит мигрантов на границу ЕС, обвиняет Польшу в "преступлениях против человечества"

Следственный комитет Беларуси открыл уголовное производство в связи с тем, как польские пограничники и военные не допускали нелегального пересечения границы "мигрантами Лукашенко".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

Сообщается, что дело открыли по ст. 128 Уголовного кодекса - "преступления против безопасности человечества", где речь идет в том числе о "массовых актах жестокости, совершаемых в связи с расовой и этнической принадлежностью".

В Следкоме сообщили, что возле пункта пропуска "Брузги-Кузьница", где накануне происходили столкновения, работает следственно-оперативная группа.

"За ночь следователи… провели осмотр, в ходе которого в местах применения специальных средств, а именно слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат польской стороной, изъяты многочисленные объекты, в том числе фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия. По всем изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований, таких как взрывотехническая, баллистическая, судебно-биологическая, физико-химическая и дактилоскопическая. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи, касающиеся применения польской стороной специальных средств", - заявили в комитете.

О делах по поводу нападений со стороны мигрантов на польских силовиков и попыток ломать ограждение не сообщают.

Напомним, утром 15 ноября большая группа мигрантов, до этого остававшаяся в лагере в лесу, перебралась на дорогу в пункт пропуска Брузги-Кузьница. На следующий день попытки пересечения границы переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями и ветвями, польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами.

В Польше вечером сообщали, что в столкновениях с польской стороны пострадали 9 служащих. Позже комендант полиции Подлясского воеводства Ярослав Шимчик заявил, что пострадавших среди польских служащих всего 12, в том числе 9 правоохранителей.

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