На саміті в Глазго домовились вирішити проблему вирубування лісів до 2030 року

Понад 100 світових лідерів на кліматичному саміті у Глазго домовились вирішити проблему масових вирубок лісів до 2030 року в рамках першої великої угоди саміту COP26.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC.

Угода включає виділення на досягнення мети 19,2 мільярда доларів державних та приватних коштів.

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Вирубування дерев сприяє зміні клімату, оскільки призводить до виснаження лісів, що поглинають величезну кількість CO2.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який приймає глобальну зустріч у Глазго, у вівторок назве домовленість "знаменною угодою щодо захисту та відновлення лісів Землі".

Експерти привітали цей крок, але попередили, що минула угода 2014 року загалом не змогла сповільнити вирубування лісів, і зобов'язання необхідно виконувати.

Бразилія, де було вирубано значні ділянки тропічних лісів, буде серед підписантів угоди у вівторок.

Окрім Бразилії, угоду зобов’язались підтримати Канада, Росія, Китай, Індонезія, Демократична Республіка Конго, США, Велика Британія та інші держави.

Частина коштів буде виділена країнам, що розвиваються, на відновлення пошкоджених земель, боротьбу з лісовими пожежами та підтримку громад корінних народів.

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Уряди 28 країн також візьмуть на себе зобов'язання виключити вирубку лісів зі світової торгівлі продуктами харчування та іншими сільськогосподарськими продуктами, такими як пальмова олія, соя та какао. Ці галузі сприяють втраті лісів через вирубку дерев задля звільнення місця для випасу тварин або вирощування сільськогосподарських культур.

Понад 30 найбільших фінансових компаній світу, включаючи Aviva, Schroders та Axa, також візьмуть на себе зобов'язання припинити інвестиції у діяльність, пов'язану з вирубуванням лісів.

Крім того, буде створено фонд у 1,1 мільярда фунтів стерлінгів для захисту другого за величиною тропічного лісу у світі – у басейні річки Конго.