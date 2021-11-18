60% французів підтримали б "локдаун для невакцинованих"

59% французів вважали б правильним, якщо нові обмеження економіки та соціального життя через сплеск епідемії коронавірусу будуть стосуватися тільки нещеплених людей.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Elabe для французького BFMTV.

Очікувано, така підтримка вища серед щеплених людей - 66%, тоді як серед нещеплених обмеження прав невакцинованих через нову хвилю вважали б несправедливим 74%.

Напередодні, 17 листопада, у Франції зареєстрували 20294 нових заражень. Це перші такі показники з кінця серпня, коли спадала літня хвиля епідемії. Втім, речник уряду Габріель Атталь заявив, що найближчим часом уряд не планує посилювати карантинні обмеження.

60% опитаних сказали, що їх турбує погіршення епідемічної ситуації в країні. При тому, що цей показник значно вищий серед щеплених людей (63%), ніж тих, хто не щепився (40%).

57% опитаних сказали, що продовжують і далі ретельно дотримуватись заходів обережності, щоб не заразитись, тоді як 40% кажуть, що частково дотримуються, але не так старанно носять маску і не так часто миють руки. Частка тих, хто і далі дотримується заходів безпеки, помітно вища у Парижі та столичній агломерації (70% проти 54% в країні загалом).

Опитування проводилося серед 1000 респондентів віком від 18 років із застосуванням квот 17-17 листопада. Межа похибки складає 1,4-3,1%.

Нагадаємо, у Франції ще з кінця літа доступ до низки закладів та послуг можливий лише з ковід-сертифікатом, що посвідчує щеплення, негативний тест або перенесену хворобу. Попри багатотисячні протести, уряд не відмовився від цього підходу, а акції поступово перестали бути масовими. Нещодавно парламент продовжив дозвіл за потреби застосовувати такі заходи до кінця липня 2022 року.

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