60% французов поддержали бы "локдаун для невакцинированных"

59% французов сочли бы правильным, чтобы новые ограничения экономики и социальной жизни из-за всплеска эпидемии коронавируса касались только непривитых людей.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Elabe для французского BFMTV.

Ожидаемо, что такая поддержка выше среди привитых людей - 66%, тогда как среди непривитых ограничения прав невакцинированных из-за новой волны считали бы несправедливым 74%.

Накануне, 17 ноября, во Франции зарегистрировали 20 294 новых заражений. Это первые такие показатели с конца августа, когда спадала летняя волна эпидемии. Впрочем, представитель правительства Габриэль Атталь заявил, что в ближайшее время правительство не планирует усиливать карантинные ограничения.

60% опрошенных сказали, что их волнует ухудшение эпидемической ситуации в стране. При этом данный показатель значительно выше среди привитых людей (63%), чем непривитых (40%).

57% опрошенных сказали, что продолжают и дальше тщательно соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться, тогда как 40% говорят, что частично придерживаются, но не так усердно носят маску и не так часто моют руки. Доля тех, кто продолжает соблюдать меры безопасности, заметно выше в Париже и столичной агломерации (70% против 54% в стране в целом).

Опрос проводился среди 1000 респондентов от 18 лет. Предел погрешности составляет 1,4-3,1%.

Напомним, во Франции еще с конца лета доступ к ряду заведений и услуг возможен только с ковид-сертификатом, удостоверяющим прививку, отрицательный тест или перенесенную болезнь. Несмотря на многотысячные протесты, правительство не отказалось от этого подхода, а акции постепенно перестали быть массовыми. Недавно парламент продлил разрешение при необходимости применять подобные меры до конца июля 2022 года.

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