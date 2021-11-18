Бельгія посилила обмеження і запровадила правило 4-денної віддаленої роботи

Бельгія посилила коронавірусні обмеження, зробивши роботу за дому обов’язковою чотири з п'яти днів на тиждень і посиливши вимоги до носіння масок.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

У Консультативному комітеті країни повідомили, що вимога працювати з офісу лише один день на тиждень почнеться з наступного тижня і триватиме до 12 грудня. Після цього люди зможуть працювати з офісу два дні на тиждень.

Прем’єр-міністр Олександр Де Кро сказав, що "епідеміологічна ситуація в мінусі", але "на щастя, завдяки зусиллям тих, хто отримав щеплення — щеплені дев’ять із 10 дорослих — ми не зіткнулися з карантином".

"Ми також переходимо до дуже широкого зобов’язання щодо масок для обличчя. Правило стосується внутрішніх приміщень, а також заходів, якщо вони відбуваються на вулиці"", - сказав глава уряду.

Обов’язок носити маску поширили на дітей віком від 10 років (раніше було 12 років).

У індустрії гостинності, крім використання квитка Covid Safe Ticket (CST), персонал і клієнти повинні носити маски. Правило також поширюється на театри, концертні майданчики, музеї та кінотеатри. CST буде обов’язковим для заходів, які відвідують принаймні 50 осіб у приміщенні та принаймні 100 осіб на відкритому повітрі.

Повторні щеплення від COVID стануть доступними для всіх до березня або квітня, і комітет закликав якнайшвидше вакцинувати дітей 5-11 років.

Минулого тижня Бельгія переступила поріг у 500 пацієнтів із COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії. У країні 2000 ліжок інтенсивної терапії. Бельгійський національний інститут охорони здоров’я реєстрував понад 10 000 нових випадків зараження COVID-19 щодня з 7 по 13 листопада.