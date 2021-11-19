Вірменія уточнила свої втрати під час останніх боїв з Азербайджаном
Міноборони Вірменії повідомило, що під час останнього загострення на кордоні з Азербайджаном загинули 6 її військових.
Як пише "Європейська правда", відповідну заяву відомство оприлюднило 19 листопада.
"За посередництва й участі російської сторони ведеться інтенсивна робота для пошуку полонених і зниклих безвісти внаслідок бойових дій", - додають у повідомленні.
Спершу Вірменія повідомила про одного загиблого і 24 військових, доля яких невідома.
Азербайджан повідомив про сімох загиблих і 10 поранених.
Нагадаємо, бойові дії вдень 16 листопада, що тривали на спірній прикордонній території близько шести годин і з застосуванням важкого озброєння, стали найбільшим загостренням між Вірменією та Азербайджаном з часу завершення війни за Карабах.
Детальніше про це - у статті Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі.