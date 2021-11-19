Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Армения уточнила свои потери во время последних боев с Азербайджаном

Пятница, 19 ноября 2021, 12:58

Минобороны Армении сообщило, что во время последнего обострения на границе с Азербайджаном погибли шесть ее военных.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление ведомство обнародовало 19 ноября.

"При посредничестве и участии российской стороны ведется интенсивная работа по поиску пленных и пропавших без вести в результате боевых действий", - добавляют в сообщении.

Сначала Армения сообщила об одном погибшем и 24 военных, судьба которых неизвестна.

Азербайджан сообщил о семи погибших и 10 раненых.

Напомним, боевые действия днем ​​16 ноября, продолжавшиеся на спорной приграничной территории около шести часов и с применением тяжелого вооружения, стали самым большим обострением между Арменией и Азербайджаном с момента завершения войны за Карабах.

Детальнее об этом - в статье Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Армения Азербайджан
powered by lun.ua

Статьи

Вместе с НАТО в киберпространстве: для чего нужен Национальный хакатон по киберзащите

Недавно в НАТО объявили киберпространство новым измерением проведения военных операций. Кибератаки, особенно со стороны северного соседа – привычное явление для Украины... (укр.)
19 ноября 2021 — Оксана Горбач, Центр стратегических коммуникаций "СтратКом Украина"

Как Лавров убивает "Нормандию" и почему МИД РФ сделал Украине неожиданный подарок

Лавров решил, что готов понести даже имиджевые потери. А они серьезны: действия МИД РФ уничтожают остатки доверия Запада к переговорам с Москвой (укр.)
18 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе

Азербайджан и Армения снова вернулись к полномасштабным боевым действиям – хотя и только на один день. И это напрямую повлияет на будущее региона.
18 ноября 2021 — Юрий Панченко, Ереван, Европейская правда