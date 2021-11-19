Армения уточнила свои потери во время последних боев с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило, что во время последнего обострения на границе с Азербайджаном погибли шесть ее военных.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление ведомство обнародовало 19 ноября.

"При посредничестве и участии российской стороны ведется интенсивная работа по поиску пленных и пропавших без вести в результате боевых действий", - добавляют в сообщении.

Сначала Армения сообщила об одном погибшем и 24 военных, судьба которых неизвестна.

Азербайджан сообщил о семи погибших и 10 раненых.

Напомним, боевые действия днем ​​16 ноября, продолжавшиеся на спорной приграничной территории около шести часов и с применением тяжелого вооружения, стали самым большим обострением между Арменией и Азербайджаном с момента завершения войны за Карабах.

Детальнее об этом - в статье Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе.