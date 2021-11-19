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Україні треба формувати згоду ЄС щодо своєї європерспективи - Матернова

П'ятниця, 19 листопада 2021, 13:18

Керівниця групи підтримки України в Європейській комісії Катаріна Матернова наголошує, що Києву слід продовжувати формувати консенсус у ЄС щодо своєї європерспективи, якого бракує сьогодні, адже для цього є підстави для успіху в майбутньому.

Про це Матернова заявила у коментарі "Європейській правді".

Представниця Єврокомісії наголосила, що ЄС визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, про що прямо йдеться в Угоді про асоціацію та що підтверджено у заяві саміту Україна-ЄС 12 жовтня.

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"Я особисто вважаю, що Україна має європейську перспективу. Поточна взаємодія ЄС з Україною, включно з регулярними щорічними самітами, забезпечує хорошу основу для роботи в цьому напрямку. 

Рішучість України дотримуватися свого геополітичного вибору ясно видно і цінується", - зазначила Матернова, яка також є заступницею генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення.

Водночас Матернова визнала, що на цей момент у ЄС немає консенсусу щодо наступних конкретних кроків, коли йдеться про можливе членство України. 

Втім, вона наголосила, що Україні слід продовжити зусилля з формування консенсусу.

"Акцент тут також робиться на тимчасовому аспекті - те, чого ми не маємо сьогодні, можемо мати в майбутньому. Важливо, щоб Україна продовжувала працювати над мобілізацією консенсусу, що є нормальною практикою", - зазначила вона.

Представниця Єврокомісії також підкреслила, що зараз важливо працювати над регулятивною та економічною інтеграцією України з ЄС для того, щоб Україна була готова скористатися моментом, коли для неї відкриється вікно можливостей.

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В інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", яке вийшло 18 листопада, Матернова сказала, що "зараз Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку, консенсусу щодо цього немає".

Втім, Матернова підкреслила, що вона особисто "вірить у те, що Україна має європейську перспективу". 

Україна сподівається отримати європейську перспективу від ЄС, щоб мати потужну мотивацію для реформ і щоб геополітична ситуація у Східній Європі стала більш визначеною і певною, заявляв також глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Асоціація з ЄС Єврокомісія
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