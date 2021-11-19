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Украине нужно формировать согласие ЕС по своей европерспективе - Матернова

Пятница, 19 ноября 2021, 13:18

Руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Катарина Матернова отмечает, что Киеву следует продолжать формировать консенсус в ЕС относительно своей недостающей сегодня европерспективы, ведь тут есть основания для успеха в будущем.

Об этом Матернова заявила в комментарии "Европейской правде".

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, о чем прямо говорится в Соглашении об ассоциации и что подтверждено в заявлении саммита Украина-ЕС 12 октября.

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"Я лично считаю, что у Украины есть европейская перспектива. Текущее взаимодействие ЕС с Украиной, включая регулярные ежегодные саммиты, обеспечивает хорошую основу для работы в этом направлении.

Решимость Украины придерживаться своего геополитического выбора ясно видна и ценится", - отметила Матернова, которая также является заместителем генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению.

В то же время Матернова признала, что на данный момент у ЕС нет консенсуса по поводу следующих конкретных шагов, когда речь идет о возможном членстве Украины.

Впрочем, она подчеркнула, что Украине следует продолжить усилия по формированию консенсуса.

"Акцент здесь также делается на временном аспекте - то, чего у нас нет сегодня, мы можем иметь в будущем. Важно, чтобы Украина продолжала работать над мобилизацией консенсуса, что является нормальной практикой", - отметила она.

Представитель Еврокомиссии также подчеркнула, что сейчас важно работать над регулятивной и экономической интеграцией Украины с ЕС для того, чтобы Украина была готова воспользоваться моментом, когда для нее откроется окно возможностей.

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В интервью агентству "Интерфакс-Украина"  18 ноября Матернова сказала, что "сейчас Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу, консенсуса по этому поводу нет".

Впрочем, Матернова подчеркнула, что она лично "верит в то, что у Украины есть европейская перспектива".

Украина надеется получить европейскую перспективу от ЕС, чтобы иметь мощную мотивацию для реформ и геополитическая ситуация в Восточной Европе стала более определенной, заявлял также глава МИД Дмитрий Кулеба.

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