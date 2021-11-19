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39 палестинців використали зупинку в аеропорту Барселони, щоб попросити про притулок 

П'ятниця, 19 листопада 2021, 14:45

39 палестинських пасажирів рейсу з Єгипту до Колумбії використали зупинку в аеропорту Барселони, щоб попросити про притулок в Іспанії.

Про це повідомила в п'ятницю офіційна представниця іспанського уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Після приземлення літака з Каїру в Барселоні у понеділок пасажири мали сісти на інший літак до Колумбії та Еквадору, але натомість звернулися до влади в аеропорту з проханням про надання притулку. Місцеві міграційні органи почали вивчати їх справи.

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"Вони перебувають у спеціальній кімнаті, і забезпечені всім найнеобхіднішим… Вони там добровільно", - сказала речниця. 

Це друга спроба групи авіапасажирів потрапити до Іспанії менш ніж за два тижні. 6 листопада 21 пасажир утік з літака на злітно-посадковій смузі в аеропорту Пальма-де-Майорки після аварійної посадки, спричиненої імітацією хвороби. 

Представниця уряду заявила, що палестинські пасажири у Барселоні не влаштовували жодних інцидентів.

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Іспанія міграційна криза
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