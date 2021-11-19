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39 палестинцев использовали остановку в аэропорту Барселоны, чтобы попросить убежища

Пятница, 19 ноября 2021, 14:45

39 палестинских пассажиров рейса из Египта в Колумбию использовали остановку в аэропорту Барселоны, чтобы попросить убежища в Испании.

Об этом сообщила в пятницу официальный представитель испанского правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

После приземления самолета из Каира в Барселоне в понедельник пассажиры должны были сесть на другой самолет в Колумбию и Эквадор, но обратились к властям в аэропорту с просьбой о предоставлении убежища. Местные миграционные органы начали изучать их дела.

"Они находятся в специальной комнате и обеспечены всем необходимым… Они там добровольно", - сказала спикер.

Это вторая попытка группы авиапассажиров попасть в Испанию менее чем за две недели. 6 ноября 21 пассажир скрылся из самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пальма-де-Майорки после аварийной посадки, вызванной имитацией болезни.

Представитель правительства заявила, что палестинские пассажиры в Барселоне не устраивали никаких инцидентов.

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Испания миграционный кризис
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