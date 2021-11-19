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Мігранти спробували проникнути з Білорусі до Польщі через Західний Буг

П'ятниця, 19 листопада 2021, 11:33

Польські прикордонники запобігли спробі чотирьох мігрантів перетнути кордон Польщі на понтонному човні через Західний Буг.

Про це розповів речник Надбужанського відділу польської прикордонної служби Даріуш Сєніцький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

За його словами, пізно ввечері у четвер, "на висоті прикордонної застави в Янові-Подляському офіцери та солдати запобігли спробі чотирьох мігрантів нелегально перетнути кордон з Білорусі до Польщі за допомогою понтонного човна". 

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Речник додав, що людей повернули до Білорусі.

З початку року польські прикордонники зафіксували понад 34 тисячі спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, з них 6 тисяч у листопаді, майже 17,3 тисячі у жовтні майже 7,7 тисячі - у вересні.

19 листопада польські прикордонники повідомили, що за добу зафіксували 255 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі, у двох випадках це були великі групи мігрантів.

Білорусь 18 листопада заявила, що більшість мігрантів з таборів на кордоні з Польщею перемістили у прикордонний транспортно-логістичний центр. 

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