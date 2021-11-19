Мігранти спробували проникнути з Білорусі до Польщі через Західний Буг
Польські прикордонники запобігли спробі чотирьох мігрантів перетнути кордон Польщі на понтонному човні через Західний Буг.
Про це розповів речник Надбужанського відділу польської прикордонної служби Даріуш Сєніцький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.
За його словами, пізно ввечері у четвер, "на висоті прикордонної застави в Янові-Подляському офіцери та солдати запобігли спробі чотирьох мігрантів нелегально перетнути кордон з Білорусі до Польщі за допомогою понтонного човна".
Речник додав, що людей повернули до Білорусі.
З початку року польські прикордонники зафіксували понад 34 тисячі спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, з них 6 тисяч у листопаді, майже 17,3 тисячі у жовтні майже 7,7 тисячі - у вересні.
19 листопада польські прикордонники повідомили, що за добу зафіксували 255 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі, у двох випадках це були великі групи мігрантів.
Білорусь 18 листопада заявила, що більшість мігрантів з таборів на кордоні з Польщею перемістили у прикордонний транспортно-логістичний центр.
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