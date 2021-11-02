У Німеччині компанії хочуть створити окремі їдальні для вакцинованих і тих, хто одужав від COVID

Деякі з найбільших компаній Німеччини розглядають плани запропонувати вакцинованим співробітникам та тим, хто одужав від коронавірусу, окремі зони для споживання їжі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Rheinishe Post.

Згідно з повідомленням, фармацевтичний гігант Bayer, енергетична компанія Eon та туристична компанія Alltours планують такі окремі їдальні для вакцинованих.

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У зонах для вакцинованих та тих, хто одужав від хвороби, співробітникам буде дозволено їсти разом у цілком нормальних умовах. Водночас не вакциновані і ті, хто не надає інформацію про свій статус вакцинації, повинні будуть продовжувати жити відповідно до правил соціального дистанціювання, носити маски тощо.

Група компаній Bayer розглядає кілька пілотних проєктів у своїх офісах. Bayer підкреслює, що невакциновані люди, як і раніше, матимуть доступ до їдалень. У компанії сказали, що все планується у тісній співпраці з представниками персоналу.

За повідомленням фармацевтичної компанії, її співробітники вже почали формувати робочі групи, які унеможливлюють невакцинований персонал.

"Самоорганізовані групи, наприклад, в офісах, що складаються з кількох осіб, або в офісах відкритого планування, в лабораторіях або на виробничих об'єктах, можуть працювати разом, не дистанціюючись і не одягаючи маски відповідно до добровільного застосування правила 2G (Geimpfte та Genesene - вакциновані або ті, хто одужав)", - йдеться у повідомленні компанії.

Ангела Меркель, що йде з посади канцлера, днями заявила, що "дуже стурбована" зростанням кількості випадків коронавірусної інфекції та госпіталізацій у Німеччині, і застерегла людей від необережності з пандемією.