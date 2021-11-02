В Германии компании хотят создать отдельные столовые для вакцинированных и выздоровевших от COVID

Некоторые из крупнейших компаний Германии рассматривают планы предложить вакцинированным сотрудникам и выздоровевшим от коронавируса отдельные зоны для потребления пищи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Rheinishe Post.

Согласно сообщению, фармацевтический гигант Bayer, энергетическая компания Eon и туристическая компания Alltours планируют такие отдельные столовые для вакцинированных.

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В зонах для вакцинированных и выздоровевших от болезни сотрудникам будет разрешено есть вместе в нормальных условиях. В то же время, невакцинированные и те, кто не предоставляет информацию о своем статусе вакцинации, должны будут продолжать жить в соответствии с правилами социального дистанцирования, носить маски и т.д.

Группа компаний Bayer рассматривает несколько пилотных проектов в своих офисах. Bayer подчеркивает, что невакцинированные люди по-прежнему будут иметь доступ к столовым. В компании сказали, что все планируется в тесном сотрудничестве с представителями персонала.

По сообщению фармацевтической компании, ее сотрудники уже начали формировать рабочие группы, которые делают невозможным невакцинированный персонал.

"Самоорганизованные группы, например, в офисах, состоящих из нескольких человек, или в офисах открытого планирования, в лабораториях или на производственных объектах, могут работать вместе, не дистанцируясь и не одевая маски в соответствии с добровольным применением правила 2G (Geimpfte и Genesene) - вакцинированы или выздоровевшие", - говорится в сообщении компании.

Уходящая с должности канцлера Ангела Меркель на днях заявила, что "очень озабочена" ростом количества случаев коронавирусной инфекции и госпитализаций в Германии, и предостерегла людей от неосторожности с пандемией.