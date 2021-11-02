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У Парижі підстрелили чоловіка, який з криками "Аллах акбар!" кинувся з ножем на офіцерів

Вівторок, 2 листопада 2021, 11:11

Охорона паризького вокзалу Сен-Лазар серйозно поранила чоловіка, який погрожував їй ножем і вигукував "Аллах акбар!".

Як пише "Європейська правда, про це повідомляє канал BFMTV.

Інцидент стався у понеділок ввечері, коли четверо офіцерів вирішили перевірити чоловіка, який відмовлявся носити маску.

Невдовзі між охоронцями та незнайомцем спалахнула суперечка. Чоловік роздратувався і відмовився підкорятися вказівкам охорони. Потім він дістав ніж і побіг на охоронців, вигукуючи "Аллах Акбар! Францією керуватиме Ісламська держава".

Один з охоронців дістав пістолет і вистрілив. Чоловік отримав дві кулі, одну з них - в груди, і впав на колії. Його у важкому стані доставили до лікарні.

Нападник, у речах якого було знайдено посвідчення особи, відомий поліції за насильницькими актами. Наразі поліція перевіряє його особу. Чоловік досі був невідомим спецслужбам.

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Франція
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