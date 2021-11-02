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Укр / Рус
Укр / Рус

В Париже подстрелили мужчину, который с криками "Аллах Акбар!" бросился с ножом на офицеров

Вторник, 2 ноября 2021, 11:11

Охрана парижского вокзала Сен-Лазар серьезно ранила мужчину, который угрожал ей ножом и выкрикивал "Аллах Акбар!".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает канал BFMTV.

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда четверо офицеров решили проверить мужчину, который отказывался носить маску.

Вскоре между охранниками и незнакомцем разразился спор. Мужчина разозлился и отказался подчиняться указаниям охраны. Затем он достал нож и побежал на телохранителей, восклицая "Аллах Акбар! Францией будет руководить Исламское государство".

Один из охранников достал пистолет и выстрелил. Мужчина получил две пули, одну из них - в грудь, и упал на колеи. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Нападавший, среди вещей которого были найдены удостоверения личности, известен полиции по насильственным актам. Полиция проверяет его личность. До сих пор он был неизвестен спецслужбам.

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Франция
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