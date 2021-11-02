У США поглиблюється криза та розкол у суспільстві. Що відбувається?

Чотири роки президентства Дональда Трампа стали випробуванням не лише для міжнародної політики. Передусім наслідки цього періоду вдарили по самих США.

Що ж відбувається у країні? Чи можливе повернення "старої доброї Америки"? Про це редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поговорив з американістом Володимиром Дубовиком.

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Текстову версію інтерв’ю читайте в матеріалі Розділені Трампом: як у США долають розкол, створений президентом-шоуменом.

Головні тези американіста Володимира Дубовика:

"Країна абсолютно розділена і ще довго буде такою. Причому її розділення і поляризація почалися ще до Трампа".

"Важливим етапом стало президентство Обами. Поки частина Америки раділа через те, що темношкірий американець прийшов до влади, інша частина країни була у розпачі, вважала, що це зрада традицій. Саме звідти розпочався новий консервативний рух, що став підґрунтям для трампізму…

Так ми прийшли до нинішнього небаченого рівня поляризації в американському суспільстві, яке нині розколоте буквально щодо всього. У тому числі щодо зовнішньої політики… Але основні конфліктні питання – внутрішні".

За словами Дубовика, у США є розкол між містом та рештою країни, расовий розкол, а зараз додався розкол навколо теми коронавірусу, вакцинації.

"Ворожнечу в американському суспільстві підживлюють перш за все самі американці.

Є і зовнішні гравці. Не варто перебільшувати їхній вплив, але і не забувати про нього не можна. Це – Росія, Китай, Іран. Наразі таку роботу переважно веде Росія, хоча я думаю, що скоро Китай також матиме тут ключову позицію. Бо вони зацікавлені в поляризації американського суспільства".

"По суті, Америка зараз шукає себе. Але США не вперше опиняються перед таким викликом… Я сподіваюся, що час допоможе США пройти цей період, трохи відійти від Трампа і трампізму. Сподіваюся, що емоції охолонуть.

Але це можливо, тільки якщо після Байдена не буде наступного Трампа".

Більше про суспільство сьогоденних Сполучених Штатів дивіться у відеінтерв’ю з Володимиром Дубовиком Америка після Трампа лишилася розколотою. Чому? Що відбувається у США?

Текстову версію інтерв’ю читайте в матеріалі Сергія Сидоренка Розділені Трампом: як у США долають розкол, створений президентом-шоуменом.