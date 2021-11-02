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Укр / Рус
Укр / Рус

В США усугубляется кризис и раскол в обществе. Что происходит?

коротко
Вторник, 2 ноября 2021, 15:01

Четыре года президентства Дональда Трампа стали испытанием не только для международной политики. Прежде всего, последствия этого периода ударили по самим США.

Что же происходит в стране? Возможно ли возвращение "старой доброй Америки"? Об этом редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко побеседовал с американистом Владимиром Дубовиком.

Краткое видеоинтервью смотрите на нашем Youtube-канале

Текстовую версию читайте в материале Разделенные Трампом: как в США одолевают раскол, созданный президентом-шоуменом.

Главные тезисы американиста Владимира Дубовика:

"Страна абсолютно разделена и еще долго будет такой. Причем ее разделение и поляризация начались еще до Трампа".

"Важным этапом стало президентство Обамы. Пока часть Америки радовалась тому, что темнокожий американец пришел к власти, другая часть страны была в отчаянии, считала, что это предательство традиций. Именно оттуда началось новое консервативное движение, которое стало основой для трампизма...

Так мы пришли к нынешнему невиданному уровню поляризации в американском обществе, которое сейчас расколото буквально во всем. В том числе по внешней политике… Но основные конфликтные вопросы – внутренние".

По словам Дубовика, в США есть раскол между городом и остальной страной, расовый раскол, а сейчас добавился раскол вокруг темы коронавируса и вакцинации.

"Вражду в американском обществе подпитывают прежде всего сами американцы.

"Есть и внешние игроки. Не стоит преувеличивать их влияние, но и не забывать о нем нельзя. Это Россия, Китай, Иран. Пока такую ​​работу преимущественно ведет Россия, хотя я думаю, что вскоре Китай также будет иметь ключевую позицию. Потому что они заинтересованы в поляризации американского общества".

"По сути, Америка сейчас ищет себя. Но США не в первый раз оказываются перед таким вызовом… Я надеюсь, что время поможет США пройти этот период, немного отойти от Трампа и трампизма. Надеюсь, что эмоции охладеют. Но это возможно только если после Байдена не будет следующего Трампа".

Больше об обществе сегодняшних Соединенных Штатов смотрите в видеоинтервью с Владимиром Дубовиком Америка после Трампа осталась расколотой. Почему? Что происходит в США?

Текстовую версию интервью читайте в материале Сергея Сидоренко Разделенные Трампом: как в США преодолевают раскол, созданный президентом-шоуменом.

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