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ЄС очікує від Росії розслідування торгівлі COVID-сертифікатами – росЗМІ

Вівторок, 2 листопада 2021, 12:54

У Європейському Союзі відреагували на випадки ймовірної торгівлі європейськими COVID-сертифікатами на російськомовних майданчиках у даркнеті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише російське видання РБК.

У представництві ЄС в Москві очікують, що Росія розслідує випадки підробки європейських сертифікатів вакцинації та вживе необхідних заходів.

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"Європейський Союз продовжить уважно стежити за цим питанням, і в разі потреби буде вжито належних заходів. Якщо виникають підозри на шахрайство, ЄС очікує, що країни, в яких це має місце, у тому числі Росія, вживатимуть заходів для розслідування цих підозр та реагування на них", – повідомили у дипмісії виданню.

Цей коментар надійшов у відповідь на повідомлення групи компаній "Лабораторія Касперського", у якій заявили, що у даркнеті можна придбати ковідний сертифікат європейського зразка за $300. Іноді шахраї вказують, що беруть оплату в криптовалюті.

Оголошення зустрічаються російською та англійською мовами. У них сказано, що дані клієнта, який купив сертифікат, вносяться до бази, після чого йому надають унікальний QR-код. Клієнту пропонують вибрати країну вакцинації та препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson або Moderna.

Документ, як стверджують шахраї, видає одна із країн Східної Європи. Продавці обіцяють надіслати сертифікат у форматі електронного документа з QR-кодом та всіма даними.

Система цифрових сертифікатів запрацювала в країнах Європейського Союзу 1 липня. Сертифікат дозволяє подорожувати між країнами, які визнають його дію, без додаткових перевірок.

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