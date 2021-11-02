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ЕС ожидает от России расследования торговли COVID-сертификатами – росСМИ

Вторник, 2 ноября 2021, 12:54

В Европейском Союзе отреагировали на случаи возможной торговли европейскими COVID-сертификатами на русскоязычных площадках в даркнете.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет российское издание РБК.

В представительстве ЕС в Москве ожидают, что Россия расследует случаи подделки европейских сертификатов вакцинации и примет необходимые меры.

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"Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут приняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них", – сообщили в дипмиссии изданию.

Этот комментарий поступил в ответ на сообщения группы компаний "Лаборатория Касперского", в которой заявили, что в даркнете можно приобрести сертификат европейского образца за $300. Иногда мошенники указывают, что берут оплату в криптовалюте.

Объявления встречаются на русском и английском языках. В них говорится, что данные клиента, купившего сертификат, вносятся в базу, после чего ему предоставляют уникальный QR-код. Клиенту предлагают выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson или Moderna.

Документ, как утверждают мошенники, выдает одна из стран Восточной Европы. Продавцы обещают отправить сертификат в формате электронного документа с QR-кодом и всеми данными.

Система цифровых сертификатов начала работу в странах Европейского Союза 1 июля. Сертификат позволяет путешествовать между признающими его действие без дополнительных проверок.

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